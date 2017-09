Haunani-Kay Trask, la pacifista hawaiiana

Hawaiiana pura, in quanto discendente da ali'i nui "capi di alto rango", voce autorevole del Ka Lahui Hawai'i, importante organizzazione per l'autodeterminazione delle Hawai'i, è direttrice del Center for Hawaiian Studies all'Università delle Hawaii, attivista, poetessa, scrittrice e ambientalista. Fin dal 1987, cioè dalla nascita del suo gruppo di pressione politica che agisce all'interno del più ampio Sovereignty Movement, la carismatica leader polinesiana combatte la sua battaglia per la sovranità, la giustizia e la democrazia degli hawaiiani contro il colonialismo americano che li ha derubati delle loro risorse e della loro cultura. Una lotta che si caratterizza come autodeterminazione politica e culturale, e nell'affermazione della parità dei diritti civili e sociali. Il mio popolo, scrive Kay Trask, vuole poter decidere da sé, per questo vuole l'indipendenza dagli Usa, che nel 1893 con un colpo di stato rovesciarono la monarchia spianando la strada all'annessione avvenuta cinque anni più tardi. Per gli americani, racconta, si trattò di un'adesione volontaria, ma in realtà gli hawaiiani furono costretti a diventare cittadini del 50° stato dell'Unione. L'obiettivo principale è una proposta di autogoverno definita a-nation-within-a-nation, una nazione all'interno di una nazione, come gli Indiani d'America, e ottenere una base territoriale nella quale poter esercitare la propria sovranità In uno dei suoi libri più famosi lei ha denunciato missionari, storici e antropologi occidentali, rei di aver taciuto verità come il genocidio del suo popolo, e di aver scritto cose bestiali e falsità sugli usi e costumi di quelle isole. E non ha risparmiato l'imperialismo religioso, soprattutto l'operato dei missionari calvinisti, responsabili di aver destrutturato e mortificato la cultura nativa. I temi ricorrenti della sua azione politica sono il saccheggio ambientale, la colonizzazione economica, l'espropriazione delle terre, la militarizzazione delle Hawai'i, gli esperimenti nucleari nel Sud Pacifico, gli effetti della globalizzazione sulle economie isolane, e l'immigrazione massiccia dagli Stati Uniti che costituisce un problema demografico ed ecologico. E' acerrima nemica del turismo che ha indicato come uno dei principali responsabili della distruzione dell'ambiente e dell'antica cultura hawaiiana. Membro dell'Association of Pacific and Asian Women, Haunani-Kay Trask è riconosciuta internazionalmente come una delle attiviste più impegnate sul fronte dei diritti umani. Ha rappresentato il suo popolo alle Nazioni Unite, al World Conference Against Racism e ha preso parte a numerosissimi convegni, manifestazioni e marce pacifiche in Oceania, America, Asia, Europa. Maurizio Torretti