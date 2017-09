Hindu si nasce, non si diventa

L'elemento essenziale che contraddistingue un individuo hindu da un altro è l'appartenenza di casta: l'indianità, nella sua essenza, è caratterizzata da una svalutazione del concetto di identità personale a favore del gruppo. In un paese dove regnano le contraddizioni e le opposizioni, nell'ottica della reincarnazione, tutto questo assume un magico e sottilissimo senso: i livelli delle caste sono l'unica certezza contingente e l'unica speranza di una migliore vita futura. Di fronte alla sofferenza e all'apparente assurdità della vita, l'uomo può liberarsi dall'eterno scorrere delle esistenze, trovando se stesso come unica realtà, ma sempre e solo in quanto appartenente ad un gruppo definito che gli fornisce una sicura "identità". L'hindù deve realizzare anche i fini pratici della vita contingente terrena: Kama (piacere) artha (prosperità) e dharma (applicazione alla propria norma morale), ma, questo cammino è riservato ad una piccola parte, la grande maggioranza della popolazione vive la propria religiosità contingente cioè la propria vita, per strada, nei mercati, in condizioni miserevoli nel rispetto e nell'osservanza delle regole stabilite dalla propria casta di appartenenza. L'indiano può, insomma, vivere questa esistenza attraverso due diversi atteggiamenti, dettati dalla posizione occupata nel sistema delle caste: azione o rinuncia. Il primo consiste nella devozione e il culto delle immagini per le strade, seguendo appunto i riti di massa e partecipando "attivamente" all'esistenza; il secondo invece consiste in un completo abbandono e in una profonda unione con la divinità, che è però riservato solo agli appartenenti alle caste più elevate. Queste due strade si escludono a vicenda (aut-aut) ma contemporaneamente si comprendono, in quanto inseguono il medesimo fine di salvezza. Serena Penagini