Agrifoglio, il fiore dell’amore universale

Holly, meglio conosciuto come agrifoglio, è un arbusto sempre verde che cresce spontaneo in Europa. Oltre ad essere una pianta ornamentale, per la bellezza cromatica del suo verde scuro che contrasta con il rosso intenso delle bacche, viene anche utilizzato come simbolo d'amore nella festa cristiana del Natale. Il rimedio si presta ad essere d'aiuto alle persone che nutrono stati d'animo molto intensi e negativi, come ad esempio l'odio, l'invidia, la gelosia, il sospetto, la sete di vendetta, la rabbia. Di solito questi stati d'animo scaturiscono dopo che si è vissuta una grande sofferenza o una delusione. Quando il bisogno d'amore, che appartiene a tutti, viene frustrato o rimane inespresso o ignorato si trasforma in rabbia e in dolore. Le persone che necessitano di Holly tendenzialmente si riconoscono perché sono molto suscettibili, irritabili, non hanno il senso dell'umorismo e lasciano esplodere apertamente tutta la loro rabbia. Spesso si prova rabbia e gelosia quando si ha la sensazione di non essere amati. Holly per esempio è stato utilizzato con successo nel caso in cui i figli unici, dopo l'arrivo di un nuovo bambino in famiglia, soffrono di gelosia perché si sentono temporaneamente esclusi dalle attenzioni dei genitori. Holly aiuta a comprendere che atteggiamenti possessivi e gelosi non avvalorano l'oggetto del proprio amore, ma sono in realtà forme male interpretate dell'amore basate sul narcisismo e sull'egoismo. Holly porta in sè la forza dolce dell'amore, come fonte illimitata della gioia e della vita stessa che si apre allo scambio positivo. Si passa quindi da una visione limitata e ristretta dell'io a una nuova visione che include anche gli altri. Di solito lo stato Holly si manifesta in forma acuta e passeggera. Il rimedio è efficace per diminuire la negatività che noi stessi creiamo nella nostra vita e che diffondiamo attorno a noi, attenua gli attriti e ci riporta ad uno stato di maggiore armonia e felicità. La regola per l'assunzione dei fiori codificata dal dottor Bach è di 4 gocce 4 volte al giorno, a intervalli regolari. Anna Poletti