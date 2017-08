Hollywood Icons in mostra a Roma, ovvero come nasce una stella del cinema

La seducente spavalderia di Clark Gable, la grazia radiosa e filiforme di Audrey Hepburn, il tratto aristocraticamente british di Cary Grant o le curve incontenibili dell’“atomica” Gilda-Rita Hayworth: il firmamento hollywoodiano della celluloide pullula di miti e leggende che incarnano non solo l’origine storica del divismo cinematografico ma anche la sua più esemplare espressione. E per quanto all’epoca indubbiamente contassero il carisma personale, la prestanza fisica o le doti attoriali del singolo personaggio, per fabbricare ex novo un’autentica stella del cinema serviva in verità anche una consistente dose di lavoro e di competenze altrui.

La fabbrica dei divi

John Kobal e il suo punto di vista sulla storia del cinema