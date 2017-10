Home Wellness: un approccio olistico alla bioarchitettura

La bioarchitettura ha le proprie basi nelle conoscenze che si sono sviluppate in area mitteleuropea dagli anni '60, innanzi tutto in Germania. Conoscenze che includevano gli aspetti più fisici del costruire, come le qualità termiche e chimiche dei materiali nonché gli aspetti energetici delle costruzioni. Fanno quindi parte della bioarchitettura "classica" gli aspetti della cosiddetta "igiene ambientale" e quelli della tossicologia dei materiali, simili, nella loro impostazione "razionale" all'"architettura solare e bioclimatica". Queste "scuole di pensiero" sono quindi basate su conoscenze scientifiche, che si basano sull'impostazione "meccanica" dell'uomo, interpretato nelle sue diverse componenti "organiche". Questo atteggiamento ci sembra superato anche dalla medicina contemporanea, che collega sempre di più i diversi aspetti fisici, energetici, mentali e psicologici dell'uomo, il quale diventa quindi un sistema complesso e olistico. La casa è la componente principale del microcosmo nel quale vive l'uomo contemporaneo, che passa ormai la stragrande maggioranza del suo tempo fra "quattro mura". L'ambiente domestico interagisce quindi con tutti gli aspetti che compongono l'uomo "olistico": da quelli più "grossolani" come il corpo organico, a quelli più "sottili", come le componenti energetiche e psicologiche. Appare allora evidente che la visione della bioarchitettura doveva essere integrata per completare il nostro tipo di approccio. Siamo quindi andati alla ricerca di "scuole" capaci di relazionare l'architettura agli aspetti energetici e psico-emozionali dell'uomo, legandolo alle energie del luogo e spiegando anche gli aspetti più "spirituali" del legame casa-uomo. Anche in questa nuova ricerca siamo partiti dagli aspetti più moderni e scientifici, come la conoscenza dell'elettrobiologia e della geobiologia moderna (che affonda comunque la sua storia addirittura nel mondo egizio) e ricercando le basi di altre discipline quali il Feng Shui ed il Vastu (l'antica scienza indiana del costruire). Abbiamo quindi sintetizzato una metodologia di progetto nuova ed insieme antichissima, capace di immaginare, progettare e realizzare ambienti per l'uomo contemporaneo, considerato nella sua "infinitamente antica" complessità e l'abbiamo chiamata Home-Wellness, benessere domestico, che è appunto il nostro obiettivo finale. Carlo Zanella