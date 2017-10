Honda Jazz Hybrid, musica per l’ambiente

La forma è quella compatta e intelligente della Honda Jazz normale, un mix tra utilitaria e monovolume con un eccezionale rapporto tra ingombri e abitabilità. Ma è tutta molto più verde, a partire dal colore lime di lancio fino ai led del cruscotto e alle sue tecnologie. Presentata al Salone di Parigi del 2010, entra in commercio la prima vettura del segmento B (quello di Fiat Punto e Toyota Yaris) ibrida. Il sistema Honda è più leggero di quello Toyota: si chiama IMA, un generatore/motore elettrico da soli 14 CV interposto fra il motore 1.3 litri (88 CV) e il cambio a variatore con 7 marce (con le alette da piloti al volante). Il pacco batterie e l'elettronica sono sistemati sotto il telaio, quindi abitacolo e bagagliaio non perdono nulla della Jazz originale. Alla guida l'auto è brillante, la frenata resa ancor più decisa dal sistema di recupero energia. Con il tasto ECON, a sinistra del volante, si imposta la massima risparmiosità. E al primo semaforo rosso, la vettura si spegne, silenziosa ed ecologica, per poi ripartire di scatto. Luci. L'auto ha un sistema luminoso al cruscotto che incoraggia alla guida ecologica: icone ad alberello che si accendono di verde con la guida più soft, un riscontro in tempo reale sull'uso dei freni e dell'acceleratore, sul costo del carburante e sull'impatto ambientale. Ombre. 104 g/km di CO2 sono emissioni basse, per essere un'utilitaria, ma non le migliori in assoluto. Audi e Volkswagen col 1.2 TDI fanno meglio. Anche i consumi, 5,8 l/100 km, non sono così sorprendentemente ridotti.