Alberghi “a cinque stelle” Meglio quelli a “cinque rose del deserto”

Alberghi sudafricani più 'ecologici', per migliorare l'accoglienza riservata ai turisti, per tutelare l'ambiente ma anche per risparmiare denaro: gli amministratori della provincia di Western Cape hanno lanciato un progetto pilota che punta a risparmiare acqua ed energia elettrica, ridurre la spazzatura e utilizzare prodotti di pulizia non inquinanti negli hotel della zona. Gli hotel che hanno abbracciato il progetto hanno già reso noti i primi importanti risultati: attraverso l'installazione di pannelli solari, lampade a basso consumo, e sistemi per il risparmio idrico, hanno risparmiato fino a 30.000 rand al mese (pari a 3600 euro). In Namibia, nell'ambito di un'iniziativa analoga, la locale associazione di categoria ha annunciato che gli alberghi verranno contraddistinti, oltre che con le consuete 'stelle', da un simbolo che contraddistingue il grado di tutela ambientale: le "rose del deserto". S.R.