Hou Hsiao-Hsien: l’occhio della cinepresa sulla Cina

Negli ultimi anni i festival internazionali cinematografici hanno riservato uno spazio sempre maggiore alle pellicole indipendenti provenienti da paesi dell'est europeo e asiatici. In particolare la Cina si è sempre dimostrata poco propensa a favorire i contatti culturali con l'estero, e ancora oggi una rigida censura continua a filtrare le produzioni artistiche e letterarie nazionali. Nonostante questo le opere di registi come Hou Hsiao-Hsien sono riuscite a valicare le frontiere nazionali e a proporsi anche all'estero. Hou Hsiao-Hsien, regista taiwanese, ha ricevuto parecchi riconoscimenti dalla critica internazionale, anche se il suo nome non è molto noto al grande pubblico: i suoi film non sono mai stati distribuiti su larga scala probabilmente per via di una tecnica di regia poco adatta al gusto occidentale. I film di Hou, soprattutto i primi, sono contraddistinti da riprese in campo lungo e dal minimalismo della narrazione, elementi che non consentono allo spettatore di instaurare un legame emozionale diretto con i personaggi, se non compiendo un notevole sforzo di immedesimazione nella "normalità" di un mondo tanto diverso dal nostro. Piuttosto che descrivere situazioni eclatanti o prestare attenzione alla narrazione degli eventi, si concentra sulla rappresentazione dei mille aspetti della vita quotidiana dei protagonisti. Hou non racconta storie singolari, ma esemplifica con esempi "umani" uno stile di vita, quello della sua Cina, servendosi di immagini delicate, raffinate e di accostamenti di colori che evocano sensazioni profonde. Le opere di Hou, lontane dagli stereotipi cinematografici hollywoodiani e figli di un'arte rappresentativa che non accetta di adattarsi al gusto del pubblico, costituiscono una lente pura attraverso cui osservare la società cinese. Tra i suoi titoli più noti (solitamente reperibili in versione originale sottotitolata in inglese), Good Men, Good Women (1995) e Goodbye, South, Goodbye (1996) sono quelli ambientati nella Cina contemporanea, mentre la pellicola più famosa è Flowers of Shanghai (1998), dedicata ai "fiori", cioè le donne, di un bordello di Shangai di fine '800. Nel 2001 ha presentato al festival di Cannes Millennium Mambo, delicata storia d'amore tra giovani nella Taipei dei giorni nostri. Daniele Cerra