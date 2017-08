Hummus di fagioli mung

Ingredienti per due tazze di hummus 1 tazza e mezza di fagioli mung mezza tazza di pasta tahini 2 cucchiai di succo di limone 1 spicchio d'aglio sale marino integrale acqua Per servire: scalogno erba cipollina za’atar (misto di erbe e spezie) focaccia o strisce di pita passate in forno Preparazione Lessare i fagioli mung seguendo le istruzioni sulla confezione. Scolare e raffreddare. Versare i fagioli in un robot da cucina e frullare fino ad ottenere una purea. Staccare la pasta di fagioli dalle pareti del bicchiere del frullatore, quindi aggiungere il succo di limone, il tahini, l’aglio, il sale e poco olio. Miscelare di nuovo, almeno per 1 minuto. Muovere l’impasto e riprendere a frullare. Aggiungere poco alla volta dell’acqua e frullare fino a quando l’hummus sarà liscio e cremoso, proprio come quando preparate il classico hummus di ceci. In base ai propri gusti, aggiungere succo di limone o sale, se necessario. Servire con scalogno tritato dorato, un filo di buon olio, erba cipollina tritata, una spolverata di za’atar, crostini di pita o di strisce di focaccia.