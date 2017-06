I potenti della terra resi vulnerabili dalla pittura di Abdalla Al Omari

Siamo abituati ad osservarli nella loro postura istituzionale e compassata mentre, in abiti sartoriali e protocollo d’ordinanza, pronunciano discorsi ufficiali o si fanno fotografare in occasione di vertici internazionali dai quali dipenderanno le sorti dei rispettivi paesi se non addirittura di interi angoli di mondo.

Dalla guerra siriana all’asilo politico in Belgio

“The Vulnerability Series”: una forma paradossale di empatia