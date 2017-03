i-Tril, la city car del futuro firmata Toyota

Come ci si muoverà in città nel 2030? Per Toyota la risposta è i-Tril, la city car che la casa automobilistica giapponese ha presentato nelle scorse settimane al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra e che rappresenta la visione di mobilità urbana del futuro secondo il marchio delle Tre Ellissi. Un motore elettrico, due posti più uno, il nuovo concept è un'alternativa al trasporto pubblico, alle auto compatte e alle due ruote nei contesti più trafficati.

i-Tril, pensata per le mamme attive

Guida autonoma e comandi vocali

Gli interni di i-Tril