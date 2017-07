I am Sam – AA VV

I am Sam - AA VV Fantastica colonna sonora dell'omonimo film di Sean Penn. Si tratta di una rilettura di brani dei Beatles fatta da nomi come Eddie Vedder (Pearl Jam), Ben Harper, Nick Cave, Sheryl Crow, Stereophonics, Black Crowes e molti altri. Tra le canzoni scelte vi sono sia quelle più note al grande pubblico che gioielli meno conosciuti dei Fab Four. 17 canzoni (anche se nel film ne appaiono solo 8) che dimostrano ancora una volta la modernità e la freschezza della musica dei Beatles. 01. Two Of Us - Aimee Mann 02. Blackbird - Sarah Mclachlan 03. Across The Universe - Rufus Wainwright 04. I'm Looking Through You - The Wallflowers 05. You've Got To Hide Your Love Away - Eddie Vedder 06. Strawberry Fields Forever - Ben Harper 07. Mother Nature's Son - Sheryl Crow 08. Golden Slumbers - Ben Folds 09. I'm Only Sleeping - The Vines 10. Don't Let Me Down - Stereophonics 11. Lucy In The Sky With Diamonds - The Black Crowes 12. Julia - Chocolate Genius 13. We Can Work It Out - Heather Nova 14. Help! - Howie Day 15. Nowhere Man - Paul Westerberg 16. Revolution - Grandaddy 17. Let It Be - Nick Cave -