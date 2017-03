I biocombustibili

Dal punto di vista ambientale esiste un'alternativa valida ai carburanti attualmente in commercio: i biocombustibili, ovvero combustibili derivati da oli vegetali. Attualmente il più utilizzato è il biodiesel ricavato dall'olio di colza o di girasole, attraverso un processo che toglie la glicerina, dannosa per i motori e aggiunge metanolo o etanolo. Teoricamente si potrebbero utilizzare anche gli oli usati per le normali fritture, permettendo così una potenziale possibilità di riciclo delle tonnellate di oli vegetali di scarto. L'uso del biodiesel offre numerosi vantaggi.