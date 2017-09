I chakra

In sanscrito, chakra significa "ruota" e si riferisce ai vortici di energia di forma conica, che ruotano e vibrano nel corpo di energia. Gli esseri umani sono composti di molti chakra, ruote di luce divina, di cui sette principali, ventuno minori, quarantanove molto piccoli e numerosi minuscoli. I sette chakra principali irradiano da diversi punti lungo la spina dorsale, formando un asse verticale che va dalla base della colonna vertebrale fino alla sommità della testa. Si forma così un canale che ci può trasportare dai livelli di consapevolezza individuale e personale fino a quelli spirituali e universali. In questo testo pratico e completo troviamo tutto ciò che vi è da sapere su ogni chakra, con semplici tecniche ed esercizi pratici che ci consentono di familiarizzare e lavorare con i nostri centri sottili ma soprattutto come utilizzarli per renderli un efficace strumento di autoguarigione attraverso esercizi e tecniche di visualizzazione, meditazione, respirazione, cromoterapia, floriterapia e yoga.