I Chakras. Come armonizzare i centri energetici

Ogni manifestazione della materia sembra coincidere con una manifestazione energetica. Il flusso dell'energia nell'organismo scorre pertanto su diversi livelli e lungo percorsi preferenziali: i centri energetici che dirigono tale flusso si comportano esattamente come, nel caso della rete ferroviaria, le stazioni e i centri di controllo e di smistamento. Questi centri sono stati studiati nella tradizione indù e descritti con il termine sanscrito Chakras. Gli autori di questo libro ci offrono un metodo pratico per padroneggiarli. Tale metodo è la Biotransenergetica, che lavora con i Chakras risvegliandoli, attivando in noi diversi stati di coscienza connessi con i diversi livelli e consentendoci così di padroneggiare i nostri bisogni, le nostre emozioni, le nostre qualità e attitudini.