I colori della pelle, yin & yang

La medicina cinese, i colori e i cibi nello yin & yang , una guida al benessere. Il colore rosso della pelle è sempre sintomo di scompensi circolatori e del cuore, che fanno affluire maggior sangue nei capillari. Secondo la medicina cinese, quando l'arrossamento è cronico la causa dipende da un'alimentazione in eccesso di yin che provoca un'espansione dei capillari periferici. Dolciumi, alcolici, spezie o anche emozioni molto coinvolgenti come piangere, urlare e ridere o d'imbarazzo improvviso con la loro energia yin condizionano la circolazione sanguigna periferica. Il rossore del viso può anche dipendere da energia yang (peperoncino, zenzero e in linea di massima tutti i cibi rossi), oppure per intensa attività fisica, spavento improvviso, emozioni forti o eccitamento sessuale. In tal caso il rossore scompare appena la persona si "raffredda" e la respirazione e la circolazione tornano a ritmi normali. Nell'altro caso, se non viene modificato il regime alimentare il rossore sarà costante e quindi diventerà cronico. Il colorebianco o molto pallido della pelle denota sempre un congestionamento o rigidità dei polmoni che provocano blocchi o rallentamenti circolatori. Non a caso uno shock, una mallattia polmonare cronica o disturbi circolatori provocano sempre una pelle bianca! Una pelle pallida indica anche livelli bassi di emoglobina, la proteina che si occupa del trasporto di ossigeno e di ferro nel sangue. Le cause sono un'alimentazione ricca di grassi e il fumo. Una scarsa circolazione sanguigna, secondo la diagnostica cinese, può essere sintomo anche di disturbi intestinali e stitichezza cronica, che provocano un ristagno di sangue nel tratto intestinale. Il colore giallo della pelle è sempre sintomo di gravi disturbi del fegato e alla cistifelia, le sue cause possono essere molteplici . La pigmentazione gialla viene provocata dalla bile e dalle altre secrezioni epatiche .L'itterizia, il tifo e l'epatite A sono l'esempio più noti di un forte disturbo epatico che colora di giallo la nostra pelle. Il colore marrone è sintomo di disfunzioni renali. Infatti, il sangue, non filtrati bene dai reni, diventano più scuri e pesanti. Le parti più colorate sono quelle dell'area sotto gli occhi e nella parte superiore delle guance. Se il colore marrone è intorno al dorso nasale è sempre segnale di un disturbo della milza, dello stomaco, del pancreas e dell'eccessivo consumo di alimneti yin. Il colore blu delle tempie, del dorso nasale e intorno agli occhi, ci segnala che per una circolazione sanguigna inadeguata il fegato, milza e stomaco sono freddi e stagnanti. Occore, in tal caso, riscaldarli con una alimentazione yang. Gabriele Bettoschi