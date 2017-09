I colori nelle stanze della casa

Il colore è uno degli strumenti più semplici (e talvolta economici) per personalizzare i propri spazi di vita. Solitamente la scelta dei colori è in funzione delle sensazioni e delle atmosfere che si intende ricreare in ogni singolo ambiente. Le stanze delle nostre case adibite a soggiorno ospitano numerose funzioni, che si intrecciano lungo l'intera giornata. Proprio questa caratteristica ci suggerisce i colori più opportuni per personalizzarle e rendere leggibili le sensazioni che vogliamo trasmettere con i nostri luoghi di vita (la casa è lo specchio dell'anima). Essendo il soggiorno un luogo policentrico è consigliabile tingere le pareti con colori tenui. Nel caso si voglia aumentare la diffusione della luce, per esempio sui toni del giallo. Nel caso si voglia enfatizzare la spaziosità, è adatto il beige. Il bianco è meglio evitarlo, perché pur restituendo spaziosità all'ambiente, lo spersonalizza e lo rende asettico. Il colore viene inserito mediante arredi, tappeti e tendaggi, per i quali è bene prediligere i toni caldi e il calore naturale del legno e della terracotta, che sono entrambi materiali ideali anche per rivestire il pavimento "scaldando" l'ambiente. Il pavimento sui toni del cotto crea un senso di stabilità, e l'uso di mobili in legno contribuisce a creare un atmosfera famigliare ed accogliente. Il rosso e l'arancione sono colori ideali per la zona conversazione in quanto stimolano la convivialità e l'estroversione, rendendoci più aperti verso gli altri. Per riequilibrare l'energia del luogo è bene, in ogni caso, inserire qua e là qualche tocco di blu o un angolo verde (con delle semplici piante). L'arancione, assieme al giallo, è adatto nella zona pranzo, in quanto stimola l'appetito ed è buon amico della digestione. Se il soggiorno comprende un angolo studio, è bene che esso venga caratterizzato con il giallo, colore che favorisce la concentrazione e l'apprendimento e che in questo caso dovrebbe essere abbinato al verde, colore che stimola l'intuitività. Non è un caso che nella tradizione il giallo ed il rosso, che abbiamo visto essere i colori "eletti" per quest'ambiente, siano associati sia al focolare domestico che all'allestimento di ambienti di "rappresentanza". Entrambe funzioni che assolve il soggiorno contemporaneo. Beatrice Spirandelli