I fiori con il potere di guarire

Alcuni conoscono altri usi dei fiori per guarire, ma i rimedi floreali sono particolari preparazioni che agiscono nei luoghi nascosti, nelle sfere più sottili, all'origine di tante malattie, dove la disarmonia esistente nella personalità si concretizza poi nel fisico. Raccogliendo con metodo preciso le informazioni genetiche racchiuse in alcuni fiori, si può accedere all'animo della pianta e colmare i deficit psico-emotivi di cui soffriamo, cioè le difficoltà mentali ed emozionali. Ci arrabbiamo, siamo tristi, impauriti, angosciati, pigri, annoiati o esageratamente eccitati.. riportare equilibrio ed armonia a questi livelli significa riacquistare salute in senso totale, anche fisico. Niente infatti è separato in noi: se siamo equilibrati mentalmente ed emotivamente, lo siamo anche fisicamente. Dal maestoso albero, all'esile filo d'erba tutti gli appartenenti al regno vegetale sono immersi e radicati nell'oscurità della terra e sono in grado di assorbirne l'energia attraverso le radici, mentre rami, foglie e fiori si protendono verso la luce. I fiori sono l'oscurità della terra trasformata in lucente colore. Tale abilità di venire dal buio per andare verso la luce, intesa come equilibrio e serenità, giunge a noi attraverso le vibrazioni dei fiori. Così quando si coniugano in noi le forze che provengono dal basso e quelle che giungono dall'alto, possiamo davvero manifestare la completezza. Si può dire allora che i fiori ci aiutano ad introdurre ordine in ciò che è divenuto disordine; sono gli aiutanti silenziosi che la natura ci ha messo accanto per ritrovare la nostra forza e la nostra salute, perché sono in grado di far vibrare le nostre profondità per accordarci alle sapienti indicazioni che da esse provengono ed entrare nell'armonia del tutto. Le vibrazioni della natura sono veri e propri messaggi che noi oggi stentiamo a comprendere, ma che le popolazioni del passato erano più attente e sensibili a raccogliere; avevano un rapporto più diretto con la natura, che permetteva loro di collaborare con essa e non di distruggerla. Giovanna Tolio