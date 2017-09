I fondamenti antropologici dei diritti umani

I diritti umani sono accolti dal comune sentimento morale come un fatto assodato e costitutivo della nostra civiltà. Un pensiero che induce a credere come la loro applicazione e tutela sia un evento altrettanto semplice e scontato. In realtà, a di ciò che si ritiene "universale" può fare a meno del contributo "individuale". Il problema nei confronti dei diritti dell'uomo non è stato tanto quello di fondarli, ma di difenderli nel tempo. Il rispetto dei diritti umani definiscono il valore e la dignità di una persona, ma anche di un'azienda e di una nazione. Tema che diventa tanto più urgente se ai pensa alle correnti migratorie e al confronto spesso drammatico con culture altre. E' a questo particolare ambito che il libro dedica le analisi più precise e sentite. Pagine in cui si percepisce la tensione dello studioso affinché il suo sapere si trasformi in fare e contribuisca allo sviluppo della collettività.