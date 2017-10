I lavori di febbraio

Le temperature, quasi dovunque ancora molto rigide, insieme ai sempre più frequenti scorci di sole, fanno di febbraio mese della dodicesima lunazione, periodo a metà strada tra l'inverno, quasi agli sgoccioli, e la primavera oramai alle porte. Le gemme degli alberi cominciano impercettibilmente a gonfiarsi e i primi fiori, come il bucaneve, il crocco, così come il nocciolo iniziano a fiorire. Con un po' d'attenzione e alcuni semplici accorgimenti è possibile tentare di ridurre al minimo i disagi che in questo ultimo scorcio dell'inverno possono subire le piante e preparare i presupposti per una florida e rigogliosa primavera anche nel nostro piccolo orto. NEL FRUTTETO