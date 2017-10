I lavori di ottobre

Con ottobre, si entra nel pieno dell'autunno e la linfa comincia gradualmente a rallentare il suo flusso all'interno delle piante, prima di entrare definitivamente nel lungo sonno biologico che abbraccerà l'intero regno vegetale per tutto l'inverno. In particolare, l'ultima parte del mese, quando noci, corbezzoli, pruni e sorbi si apprestano a raggiungere il culmine del loro splendore, è quella più propizia per la raccolta dei frutti autunnali. Sempre in questo ultimo scorcio del mese si possono effettuare nell'orto e in giardino le ultime lavorazioni del terreno e compiere le ultime abbondanti raccolte. NEL FRUTTETO NELL'ORTO Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova