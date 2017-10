I materiali innovativi di Casa3Litri

L'obiettivo di riduzione dei consumi della Casa3Litri è stato raggiunto grazie a un'attenta progettazione e realizzando un isolamento termico ottimale, con l'impiego di pannelli di polistirene espanso di ultima generazione, di un intonaco per interni contenente microparticelle di cera in grado di accumulare il calore latente e di garantire una temperatura oscillante tra i 20 e i 26 C°, di infissi in PVC a doppia camera, oltre ad un sistema di ventilazione con recupero del calore e ad una cella a combustibile. Questi sono i materiali che hanno reso possibili tali performances: per l'isolamento termico:

pannelli in EPS, realizzati con Neopor(r) BASF, elevata performance con spessori ridotti;

pannelli Styrodur(r) BASF in XPS: ottime proprietà termoisolanti, basso assorbimento dell'acqua e alta resistenza alla compressione;