I paesi dove si sorride di più

Misurare le emozioni personali per capire quanto incidono sul benessere della società: è stata la sfida del gigantesco istituto di sondaggi Gallup, che ha indagato sulla questione per tre anni in ben 150 paesi di tutto il mondo. Le emozioni negative e positive rappresentate sono emerse da cinque domande tipo, in base alle cui risposte sono stati elaborati i risultati: - Ti sei sentito a tuo agio ieri? - Sei stato trattato con rispetto? - Hai sorriso o riso di gusto una volta, ieri? - Hai imparato qualcosa di interessante? - Hai provato qualcuno di questi sentimenti: gioia, dolore fisico, preoccupazione, tristezza, stress, rabbia? Per misurare la presenza o l'assenza di emozioni positive e negative, la Gallup ha condotto una media in ogni paese tra la percentuale di residenti in ogni paese che hanno risposto su tutti i quesiti. Le emozioni negative prevalgono in Medio Oriente e in Nord Africa, con picchi di negatività in Iraq, Bahrein e Palestina. Al contrario, sono i paesi dell'America latina a guidare la classifica per le emozioni positive con Panama, Paraguay e Venezuela al top della lista. L'Italia si situa a metà schieramento: il 47% degli italiani riesce a raccontare un'esperienza positiva registrata in giornata. Il valore della felicità, in soldi Gli indicatori comportamentali sono un parametro vitale del benessere di una società, e le cifre sterili di Pil, occupazione, inflazione e fatturati vari non riescono più a restituire un quadro esaustivo delle complesse interazioni proprie delle nostre società. Tutti cercano nuovi strumenti. Non è sempre vero che all'aumentare della ricchezza, aumenti la soddisfazione. Negli Usa, per esempio, il premio Nobel Daniel Kahneman e l'economista di Princeton Angus Deaton hanno dimostrato che oltre la soglia dei 75.000 dollari annui, ogni ulteriore aumento dei guadagni incide pochissimo o nulla sulla propria esperienza di vita. Una riprova potrebbe venire da Singapore, un paese che ha uno dei tassi dei disoccupazione più bassi e un Pil tra i più alti al mondo, e ciononostante i suoi abitanti (con solo il 36% di risposte sulla soddisfazione personale) faticano a raccontare emozioni positive. Insomma, neanche questa nuova ricerca Gallup chiarisce del tutto il rapporto tra soldi e felicità. Perlomeno, non meglio di tanti vecchi modi di dire.