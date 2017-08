I pesticidi negli alimenti

I pesticidi negli alimenti sono sostanze chimiche di sintesi che si usano nell'agricoltura convenzionale per combattere parassiti, malattie e antagonisti delle piante coltivate. Spruzzati sulle piante durante il periodo di coltivazione, i pesticidi possono rimanere, in quantità più o meno consistenti, sul prodotto finale (frutta, verdura, cereali e così via). Molti pesticidi, tra quelli comunemente usati, possono avere effetti negativi sulla salute, anche a seconda della dose che se ingerisce. I pesticidi possono essere tossici per il sistema nervoso, i polmoni, l'apparato riproduttivo, il sistema endocrino e il sistema immunitario; inoltre molto pesticidi sono cancerogeni. I residui di pesticidi sugli alimenti, non devono, per legge, superare delle quantità stabilite pesticida per pesticida. Purtroppo però la legge considera solo i rischi collegati all'assunzione dei singoli pesticidi, mentre non si valuta appieno il rischio della presenza di più pesticidi diversi sul singolo prodotto, né le sinergie fra sostanze diverse, che potrebbe essere molto superiore alla semplice somma degli effetti negativi delle singole sostanze. Del resto, molti pesticidi sono attualmente usati senza che se ne conosca, necessariamente, l'effetto a lungo termine, ad esempio per quanto riguarda la cancerogenicità. Per tutelare la propria salute, appare quindi importante scegliere prodotti alimentari privi di residui di pesticidi, preferibilmente ottenuti con l'agricoltura biologica o biodinamica, in cui non si fa uso di pesticidi chimici; una scelta "di compromesso" potrebbe essere quella dei prodotti da lotta integrata, in cui i pesticidi vengono usati in minore quantità e associati a sistemi naturali di lotta ai parassiti.