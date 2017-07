I principi dell’osteopatia

L'osteopatia fonda il suo pensiero su tre principi di base: l'autoguarigione, la relazione struttura-funzione, la nozione di unità dinamica del corpo umano. Il pensiero e la tecnica elaborati da Andrew Still, padre dell'osteopatia, partono dal presupposto che il corpo contiene in se stesso tutti i mezzi necessari per eliminare e prevenire le malattie. Questo, naturalmente, a condizione che i sistemi di autoregolazione siano liberi di funzionare correttamente, che non ci sia nessun ostacolo sulle vie della nutrizione dei tessuti e della eliminazione delle scorie. Il secondo principio afferma che "la struttura controlla la funzione e la funzione condiziona la struttura". Gli eventuali ostacoli ai sistemi di autoregolazione vengono cercati prima di tutto nella struttura corporea ed in particolare nel sistema muscolare, osteo-legamentoso e viscerale. Le articolazioni, in particolare quelle intervertebrali, possono subire delle modificazioni funzionali in seguito a traumatismi diretti o indiretti e causare così una vasta gamma di patologie. Nel suo terzo principio, l'osteopatia considera il corpo come un'unità dinamica in cui tutte le strutture sono collegate e possono influenzarsi a vicenda. Il sistema muscolare-osseo e legamentoso è al centro di questa unità, perché riunisce e collega le varie strutture, conserva la memoria di traumatismi, anche lievi, e favorisce possibili effetti lesionali a catena, anche a distanza di tempo. Il corpo, per l'osteopatia, è costituito dal livello fisico e daquello emotivo, collegati tra loro dal sistema neuro-ormonale. Il corpo viene riconosciuto come una unità biologia, le cui parti formano un tutto, che va ben oltre la semplice aggregazione delle singole parti ed è un'unità ecologica, legata all'ambiente, agli altri uomini e all'universo. L'Osteopatia interviene su questa unità biologica. Claudio Giaminardi osteopata, membro del Registro degli Osteopati d'Italia