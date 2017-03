I quattro animali celesti secondo il feng shui

Anticamente ci si rivolgeva al feng shui per scegliere il luogo ideale sul quale erigere il villaggio. Questo doveva nascere in un ambiente idoneo che svolgesse una duplice funzione: quella di favorire una facile comunicazione con gli agglomerati vicini e al contempo proteggerne i confini. Ogni lato dell'abitato doveva essere difeso in modo corretto e adeguato. Per questo motivo nel paesaggio dovevano riconoscersi le presenze dei quattro animali celesti o emblematici che, a giusto titolo, possiamo definire come i guardiani delle quattro direzioni.

Feng shui e il paesaggio

I quattro animali celesti

La casa come una poltrona

di Francesco Rossena