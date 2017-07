I quattro elementi alchemici nel corpo umano

Quattro elementi alchilici, dominano il nostro corpo: Terra e acqua Nel corpo umano, l'elemento alchemico terra produce peso. Il peso che deriva dalle masse ossee, muscolari, o dagli accumuli di grasso, dovuti ad alimentazione eccessiva o carenza proporzionale di movimento, cioè vita sedentaria. Anche l'elemento alchemico acqua produce peso. Ma il peso dell'acqua - diversamente da quello della terra che è sodo e compatto - si presenta come molle, e dondola. Deriva dall'eccesso di acqua bevuta o non espulsa, quindi dalla mancanza di sudorazione; oppure ritenuta, per esempio tutti i tipi di gonfiori indicativi di ritenzione cellulare o la cellulite. Mentre la terra comporta un senso di pesantezza e lentezza, l'acqua si accompagna con una sensazione di freddo e di intorpidimento. Sia la terra che l'acqua hanno entrambe, quale simbolo alchemico, un - differente - triangolo con la punta che dirige verso il basso: esso indica la direzione dell'energia e della materia "in discesa", per gravità, verso il basso. Aria e fuoco L'elemento alchemico aria produce espansione, quindi gonfiore. Si esprime sia come vera aria, gas, nei vari processi respiratori, digestivi e intestinali ma anche come gonfiore, come espansione che consegue all'infiammazione, nelle cellule e negli organi; come succede nel cervello per superlavoro o agli occhi per irritazione. L'elemento alchemico fuoco produce calore. E' la normale temperatura del corpo, e il complesso meccanismo di regolazione e compensazione con l'ambiente esterno. Ma anche infiammazione per le sostanze introdotte nel corpo, come cibo e bevande irritanti; come sintomo di una infezione locale (batteri) o quale strumento del cervello per eliminare e batteri e virus attraverso la febbre. Però l'infiammazione dell'aria è "fredda", non produce calore che interno, contrariamente a quella del fuoco che è "calda" e produce calore esterno: infezione cutanea oppure polmonite con febbre. Sia l'aria che il fuoco hanno entrambi, quale simbolo alchemico, un - differente - triangolo con la punta che dirige verso l'alto: esso indica la direzione dell'energia e della materia "in salita", per superamento della gravità, verso l'alto. Flavio Alterisi