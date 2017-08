I settori della riabilitazione equestre

Il settore medico prevede per la riabilitazione di alcuni soggetti, l'utilizzo delle stimolazioni motorie e sensitive indotte dal movimento del cavallo a scopo terapeutico.Il trattamento più noto è l' ippoterapia. L'ippoterapia è un trattamento prevalentemente passivo, destinato in generale a pazienti con problemi molto gravi che, quasi sempre, non riescono a mantenere una posizione autonoma in sella. Durante il movimento di oscillazione, il paziente riceve una sollecitazione ondulatoria, causata dal passo cadenzato del cavallo, che, nei soggetti colpiti da paralisi celebrale, favorisce il miglioramento del tono muscolare e del controllo del tronco e della testa. Il movimento ondulatorio comporta l'inibizione delle contrazioni volontarie e stimola, in modo inconscio, i riflessi dell'equilibrio. Anche l'equitazione terapeutica viene inclusa nel settore medico, ma la differenza fondamentale è che gli esercizi sono destinati a pazienti prevalentemente attivi, che riescono a stare in sella autonomamente. Entrambi le terapie sono utilizzate su pazienti con problemi psicomotori di vario grado; dalla sclerosi multipla alle deformità spinali, dai ritardi mentali ai disturbi emozionali. Il settore riabilitativo, invece, prevede l'impiego del cavallo come fonte di stimoli motori in previsione di uno sviluppo relazionale, si utilizza un'equitazione definita correttiva e di volteggio normalmente per pazienti con problemi comportamentali ed un'equitazione come terapia per pazienti con problemi cardiaci o respiratori. Ultimo, ma non meno importante, il settore sportivo, che impiega il cavallo come elemento di inserimento sociale. Si tratta, dunque, di un tipo di equitazione per portatori di handicap. Ovviamente, questi settori non sono così rigidamente strutturati e, quindi, tendono a sovrapporsi anche perchè gli effetti terapeutici hanno molti elementi in comune, e dalla sinergia di vari fattori dipende l'azione terapeutica della cavalcata,come per esempio:

l'esercizio fisico;

l'andatura con movimento tridimensionale, per stimolare la coordinazione di più movimenti;

l'equilibrio;

la stimolazione neuromuscolare, molto efficace per il rilassamento mentale e fisico;

il legame uomo-animale.

Daniela Bellon

Vice-presidente dell'Associazione Gaia