I suoni terapeutici del Tao

E' una ginnastica dolce che comprende esercizi fisici, tecniche di controllo della respirazione e di concentrazione mentale, auto-massaggi, digitopressioni e l'utilizzo di suoni terapeutici, al fine di regolare la circolazione del QI o "soffio vitale". Secondo la concezione orientale della vita il QI è una energia vitale, la sostanza primaria di tutto l'Universo che ha origine dall'interazione di Yin e Yang e scorre in tutto il corpo lungo canali che non hanno consistenza materiale, chiamati nella medicina tradizionale cinese i meridiani. Se il cuore è calmo e il corpo rilassato il QI circola dentro di noi in armonia con l'energia dell'Universo. La serie dei suoni Terapeutici appartiene alla corrente TU NA' del QI Gong e si basa sull'utilizzo del respiro: ad un unico tipo di inspirazione fanno seguito sei espirazioni e sei differenti suoni. Questi ultimi sono l'espressione della vibrazione di alcuni fondamentali organi del corpo umano: il fegato, i polmoni, il rene, il cuore, la milza. Tutta la materia vibra costantemente a diverse frequenze e di conseguenza anche gli organi e i centri nervosi del corpo. Concentrarsi su un suono ed emetterlo, dirigendolo attraverso il pensiero verso l'organo che si vuole trattare, aiuta a riequilibrare lo scorrere dell'energia, a prevenire le malattie e a potenziare la propria salute. Anche se non ce ne rendiamo conto, nei muscoli, nei tessuti e negli organi vengono immagazzinati lo stress e le memorie dei traumi emozionali vissuti, e a lungo andare se queste parti del corpo non sono curate possono diventare bloccate e ammalarsi: quando l'energia invece di fluire ristagna, insorge la disarmonia che si manifesta attraverso disturbi fisici ed emotivi. Se le giuste frequenze vengono dirette attraverso la voce a specifiche aree del corpo e del cervello è possibile incoraggiare l'energia a scorrere liberamente e far vibrare gli organi alle loro frequenze sane e originarie. Il suono collegato al Fegato è XU (shu): libera il fegato dalle emozioni negative che vi ristagnano, in special modo dall'ira, dalla repressione e dalla frustrazione. Il suono collegato al Polmone è SI (s dolce): produce una pulizia a livello dei bronchi e libera dalla tristezza. Il suono collegato al Rene è CHUI (ciuiii): esprime la forza vitale che risiede nel rene e libera dalla paura e dal panico. Per emetterlo correttamente bisogna aumentare la pressione addominale contraendo i muscoli e visualizzare i reni che si gonfiano e si riempono di energia. Il suono collegato al Cuore è KE: esprime serenità, desiderio di donare e accogliere, contentezza. Il suono collegato alla Milza è HOU (huuuu): libera dall'eccessiva preoccupazione. Per emettere il suono occorre contrarre gli addominali durante l'inspirazione e rilasciarli durante l'espirazione. Il suono collegato al Triplice Focolare, che non ha riferimento fisico a un organo ma è il supervisore degli altri, è XI (shiii): la vibrazione è dolce, si estende in tutto il corpo ed esprime il sorriso interiore. L'emissione dei suoni, se viene eseguita con costanza, induce a uno stato di rilassamento e ha scopo preventivo poiché riequilibria l'energia degli organi interni. L'effetto terapeutico viene notevolmente potenziato se insieme all'emissione dei suoni si compiono determinati gesti e movimenti del corpo. Ovviamente è importante emettere i suoni con precisione, ma gli elementi essenziali e determinanti per la buona riuscita degli esercizi sono l'intenzione e la concentrazione che noi apportiamo ai gesti e ai suoni attraverso l'uso cosciente della Volontà. Anna Poletti