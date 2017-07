I tabù alimentari

L'uomo è onnivoro, e come i maiali, i topi e molti altri animali può mangiare e digerire sia cibi di origine vegetale che cibi di origine animale. La quantità di prodotti commestibili di cui può nutrirsi è praticamente infinita. Perché allora la maggior parte degli esseri umani consuma poche varietà di prodotti alimentari? Il limite biologico spiega come l'uomo eviti gli alimenti meno adatti alle sue caratteristiche fisiologiche. Ad esempio foglie, fili d'erba e cortecce non vengono mangiate perché l'intestino dell'uomo non è in grado di smaltire grandi quantità di cellulosa, così come si assumono più pasti nell'arco della giornata e non uno solo sovrabbondante, per favorire la digestione. Ma davanti alle svariate tradizioni alimentari del mondo, le differenze biologiche non spiegano a sufficienza il perché delle diverse abitudini alimentari. Quello che è buono e appetibile per alcuni è disgustoso e detestabile per altri. Insetti, cavallette e lombrichi sono cibi prelibati per milioni di persone; ben quarantadue popolazioni mangiano ratti mentre altre ancora evitano di bere latte e lo disprezzano perché secreto dalle ghiandole di un animale, al pari della saliva. Alla base delle abitudini alimentari dell'uomo ci sono anche motivazioni di tipo pratico. I cibi entrati nella tradizione gastronomica di un dato luogo, infatti, sono generalmente i più validi dal punto di vista ergonomico e nutrizionale. Le caratteristiche ambientali delle diverse zone geografiche hanno influito sulle scelte produttive alimentari dell'uomo; i cibi "selezionati" nelle diverse culture sono anche quelli che si sono rivelati più semplici da produrre e che hanno dimostrato di sfruttare al meglio le risorse dell'ambiente in cui sono stati prodotti. Ad esempio le popolazioni con ridotta densità demografica e con un territorio poco adatto alla coltivazione hanno privilegiato un'alimentazione a base di carne; al contrario, le popolazioni numerose e con disponibilità di terre adatte alla coltivazione hanno sviluppato un'alimentazione basata sul consumo di vegetali, soprattutto se inserite in un habitat incapace di sostenere i costi energetici dell'allevamento del bestiame. Un esempio emblematico è quello del divieto di consumare carne di maiale, proprio delle religioni ebraica e musulmana. I maiali hanno bisogno di ombra e di acqua per rinfrescarsi, perché non hanno ghiandole sudorifere e non possono quindi regolare la temperatura corporea con la sudorazione; inoltre sono tendenzialmente stanziali, cioè non sopportano bene i lunghi spostamenti. Non stupisce quindi che il tabù sia nato tra popolazioni originariamente nomadi, e in un ambiente arido e caldo come quello del deserto. Se poi si considera che la carne di maiale è una delle più apprezzate dall'uomo, si comprende come il tabù sia stato necessario per distogliere i membri della comunità da una pratica alimentare che metteva in pericolo la vita stessa di un gruppo le cui energie dovevano essere "dosate" e adattate alle scarse risorse di un ambiente difficile.