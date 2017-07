I Tarocchi per conoscere se stessi

I Tarocchi sono ben più di un "gioco" o di un divertimento fine a se stesso. la loro "lettura" non ha obiettivo di "svelare" il futuro, né tanto meno di cambiarlo. L'interpretazione, quando è ben fatta, illustra e chiarifica il percorso esistenziale del consultante proiettandolo in avanti, stimolandolo alla comprensione degli eventi che lo circondano e dandogli consigli per affrontare un tratto particolare della sua vita. L'interazione tra chi chiede e chi interpreta, oltre a essere utile, è necessaria. Chi è scettico non potrà mai farseli leggere né estrarne una qualche indicazione utile. Come spesso avviene nelle discipline esoteriche o spirituali, tutto si muove nella soggettività dei presenti, nello spazio magico di una comunicazione empatica e attenta; se qualcuno gioca a non esserci non avviene niente. Per chi invece è curioso e vuole comprendere questa antica forma di saggezza simbolica, ecco un percorso che tratteggia la storia, le caratteristiche e il valore di un'arte che a ha da invidiare alla moderna psicologia e alle sue tecniche. a cura di Francesco Aleo