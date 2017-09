I vampiri sono tra noi?

Siamo sicuri che quello del celeberrimo "Conte Dracula" sia soltanto un mito? Secondo lo scrittore romano Mario Corte, autore di "Vampiri Energetici" (ed. Il Punto d'Incontro), le creature succhiasangue del mito in questione hanno purtroppo un corrispettivo reale nella vita di tutti i giorni. Si tratta di quegli individui che, usando varie strategie all'insegna della manipolazione e della mancanza di rispetto per le migliori qualità umane, ci sottraggono energia per nutrire con essa il loro vuoto interiore. Chissà quante ne abbiamo incontrate di persone così nella nostra vita, e magari non sempre le abbiamo riconosciute. Mario Corte le ha studiate, imparando a riconoscerle e a riconoscere comportamenti vampirici in noi stessi, se e quando ci sono. "Ho preso coscienza dell'esistenza dei vampiri energetici solo pochi anni fa", racconta, "quando mi sono reso conto che esisteva un confine molto preciso tra persone 'comuni' e altre 'vaccinate contro l'elemento S', dove S sta per Sentimento, cioè persone che sono state private di energia al punto tale da subire una sorta di asportazione dei sentimenti più semplici e umani. E il Vampiro è esattamente questo: qualcuno che non è più in grado di vivere i sentimenti come una risorsa naturale, una luce, ma li tratta come cose strane, complicate, inutili, dannose. Il ricordo di qualcosa che lui non ha più lo incattivisce, lo spinge a combattere l'Elemento S, a tentare di debellare anche negli altri sottigliezze, sfumature, scrupoli e 'noiose' necessità di fondare la vita sul senso di giustizia. Come è avvenuto per lui, pretende che anche gli altri sostituiscano il sentimento debellato con una serie di vuote contraffazioni, dal sentimentalismo alla verniciatura generale di valori politici, ideologici, culturali o puramente pratici". In quest'ottica, l'antidoto è rappresentato dalla capacità di dare dignità ai nostri sentimenti, di saper andare per la nostra strada e curare il nostro progetto di vita, i nostri affetti, i nostri valori, senza "tangenti ai vampiri", senza, quindi, lasciarsi risucchiare tempo ed energia da chi non essendo più in contatto con i propri sentimenti, vive appropriandosi della vitalità di quelli altrui. Chi è in contatto col proprio sentire si accorge subito di quando il suo spazio vitale viene violato e questa consapevolezza è spesso sufficiente ad erigere uno scudo protettivo che scoraggia ulteriori invasioni. "I 'figli' della Forza-AntiVampiro - dice l'autore - sono persone che non lanciano sfide a nessuno ma che, se vengono sfidate da un predatore, raccolgono ogni sfida, senza eccezioni e senza esitazioni". Giampiero Cara