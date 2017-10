I vent’anni dei Pearl Jam

I Pearl Jam hanno deciso di celebrare i venti anni di carriera (era il 27 agosto 1991 quando usciva Ten, il primo album) con un film che ripercorre la loro storia partendo dagli anni immediatamente precedenti alla formazione del gruppo, passando per l'ascesa alla celebrità fino ad arrivare alla loro presa di distanza dai meccanismi discografici commerciali. Il documentario, infatti, celebra soprattutto la scelta coraggiosa della band di Seattle che all'apice del proprio successo ha scelto di allontanarsi dalle scene della ribalta per dedicarsi a cose molto più importanti: la loro musica e i loro fans. Ricavato da oltre 1.200 ore di immagini inedite e 24 ore di riprese di concerti, Pearl Jam Twenty include interviste ai membri della band e ai colleghi nonché amici di sempre, come Chris Cornell, voce dei Soundgarden e membro del gruppo Temple Of The Dog insieme a Eddie Vedder. Il film, presentato in Italia in anteprima alla 68 mostra del cinema di Venezia, è stato diretto da Cameron Crowe, da sempre appassionato di musica e dei Pearl Jam. I membri del gruppo erano già stati scelti come comparse per il secondo film di Cameron Singles - l'amore è un gioco, che narra le vicende di un gruppo di giovani nella Seattle degli anni novanta, gli anni del grunge. Ma i Pearl Jam sembrano essere in un momento particolarmente prolifico della loro carriera. Il bassista Jeff Ament ha dichiarato alla rivista Rolling Stone che i lavori per il nuovo album sarebbero già "oltre la metà". Così un'altra buona notizia per i fans di Eddie Vedder e soci: il nuovo disco, dopo Backspacer del 2009, potrebbe uscire già nei primi mesi del 2012.