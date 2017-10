Ian Hunter: 75 anni per l’ex leader della band salvata da Bowie

Il 3 giugno di 75 anni fa nasceva in Inghilterra a Oswestry, Shropshire, Ian Hunter. L'artista è conosciuto principalmente per essere stato il leader dei Mott The Hoople, band attiva tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70. Un'avventura musicale molto complicata e, proprio mentre il gruppo stava per sciogliersi, ad un certo punto viene salvato da David Bowie, il quale dona ai Mott The Hoople quello che diventerà il loro pezzo più famoso: All The Young Dudes. Il brano viene registrato dalla band il 14 maggio 1972 agli Olympic Studios con la produzione di Bowie e del chitarrista Mick Ronson. Pubblicato ad agosto dello stesso anno, raggiunge a settembre il terzo posto in classifica e successivamente darà anche il titolo al quinto album del gruppo, registrato nel corso dell’estate ai Trident Studios e anch’esso prodotto dalla coppia Bowie-Ronson.