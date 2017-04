Idea matrimonio, bomboniere sostenibili per sposarsi con Tessa Gelisio

Quando ci si trova ad organizzare il proprio matrimonio tutto assume un’enorme importanza, dalla scelta dei posti a quella dell’abito. Allo stesso modo decidere quali bomboniere acquistare diventa un vero e proprio lavoro poiché la scelta è davvero infinita. Per chi ha a cuore l’ambiente e la solidarietà, ForPlanet onlus suggerisce un’opzione eco, sostenibile e molto graziosa. Gli artigiani di BeAn Lab hanno creato per l’associazione fondata da Tessa Gelisio degli oggetti in legno, interamente fatti a mano, che si sposano con la filosofia di chi ha a cuore l'ambiente, per l'utilizzo di materiali naturali, sostenibili e di qualità. Queste bomboniere possono quindi poi diventare un complemento di arredo chic ed ecologico per la casa. ForPlanet onlus ha realizzato questa gamma di bomboniere solidali ed ecologiche per matrimoni e battesimi. Il ricavato va a sostegno dei progetti di tutela delle foreste tropicali nel mondo. Tessa Gelisio le presenta così, su Ecocentrica:

Bomboniere: la scelta più gettonata in questo caso sono quelle solidali. Le abbiamo realizzate anche con forPlanet, adatte a tutte le occasioni: scatoline o cornici in legno, create per noi dagli artigiani di BeAn Lab, sacchettini portaconfetti in lino e canapa interamente fatti a mano, pensati sia per gli sposi che per i neogenitori, e attestati di donazione opera come sempre del Maestro Marco Lodola, in versione matrimonio e battesimo. Ma soprattutto, se scegliete di sostenere forPlanet, regalerete a voi stessi e ai vostri ospiti un angolo di foresta salvato!