IDEA: integratori al posto di antibiotici?

Integratori al posto di antibiotici? Il compito di chi partecipa come produttore a una fase dell'alimentazione degli animali dovrebbe essere quello di assicurare il benessere degli animali, difendendo così la salute dell'uomo. Ma quali alternative ai farmaci e agli antibiotici si possono ofrire ai produttori e agli operatori del settore? In Europa vi sono centri di ricerca al cui interno lavorano équipe di specialisti della fitoterapia, della veterinaria e della scienza medica olistica, per studiare le piante e le loro proprietà terapeutiche per garantire al mondo animale tutto il benessere che merita. La medicina naturale ha tutto un suo patrimonio di ricette e una tradizione secolare, che s'incontra con le più avanzate tecniche di estrazione e di selezione dei principi attivi di erbe e piante. Il risultato finale è una perfetta sinergia tra scienza e natura, tra le benefiche proprietà della medicina naturale e le avanzate tecnologie di coltivazione. Perciò ci si può porre come portavoce di una nuova "cultura del naturale" che attraverso l'introduzione di prodotti a base di erbe officinali vuole diffondere tra gli allevatori una nuova etica volta al benessere dei bovini, che si basa sui valori della nutrizione, del rispetto dell'equilibrio dell'organismo, della prevenzione. In particolare il parto, la lattazione, lo svezzamento sono i momenti più difficili, per esempio, per la vita dei bovini. Proprio quei momenti, a volte, purtroppo, alcuni allevatori hanno la tentazione di somministrare "cocktail" poco raccomandabili. Ciò che invece si può proporre sono "fitopreparati alimentari" naturali per il benessere degli animali, prodotti che possano giovare e venire in aiuto, naturalmente, dell'animale e del suo allevatore. Indietro