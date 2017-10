Idee in azione

"Il vero miracolo è la creazione", con questa parole ha avuto inizio un momento di riflessione e divulgazione che ha coinvolto più di 300 persone a Travacò Siccomario, il 14 maggio 2005, al convegno "La foresta incontra la città". "Tutta la creazione è un cantico di lode e dobbiamo ritrovare la capacità di vedere il linguaggio del sacro nel tutto", è stato il messaggio del filosofo ambientale Luciano Valle - "ideosofo" dell'iniziativa -, che ha portato l'attenzione sul doloroso vuoto di valori e di senso che affligge la nostra società contemporanea. Il rimedio? Rigerarchizzare i valori della nostra cultura, costruire una nuova alleanza tra città e foresta, per riprendere le forze, per ritrovare l'anima a più stretto contatto con la natura. Se diventiamo capaci "di dialogare con al foresta, di ascoltare il vento, di guardare il volto buono della mucca" - diceva Gandhi - diventiamo capaci di empatia anche con il nostro prossimo, diventiamo uomini nuovi. "Vivere serenamente con il prossimo e con l'ambiente che ci circonda" è in questi termini che va ridefinita la qualità della vita, ha specificato il sindaco di Travacò Ermanno Bonazzi, che, nel suo piccolo, sta promuovendo una nuova cultura dell'abitare al di sopra di partiti e schieramenti, basata su bellezza naturale, etica e responsabilità civile. Non solo difendendo un paese di 4000 abitanti incuneato tra il Ticino e il Po' da speculazione edilizia e da degrado ambientale, ma anche favorendo una riqualificazione del profilo del cittadino attraverso un'attività formativa rivolta a tutta la popolazione, con il Centro "Riabitare la terra e la Città", fondato dal Comune stesso. Monsignor Baggini, vescovo di Vigevano, ha paragonato la foresta al chiostro, luogo di silenzio, di meditazione e riflessione personale, e anche luogo di incontro e di dialogo. Ma, soprattutto, luogo aperto verso l'alto, invito alla ricerca spirituale, al contatto con il proprio bisogno di infinito. "Attenzione alla colonizzazione dei parallelepipedi grigi!" ha messo in guardia De Martini, assessore alle attività culturali della provincia di Pavia, definendo "scontro di civiltà" quello in atto attualmente nel nostro paese, scontro riguardante il modello di sviluppo da dare al territorio, in cui da una parte si persegue la quantità e dall'altra la qualità. Non è stato solo un convegno sulla foresta... Non è stato solo un convegno sulla foresta, è stato un intenso momento di incontro e di scambio alla ricerca di nuove modalità concrete di interazione tra uomo e ambiente, tra città e natura, in cui diversi temi sono stati trattati: