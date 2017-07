Come identificare le sostanze chimiche dannose nei detergenti

I detergenti chimici ci promettono la massima efficacia contro il calcare, i batteri e lo sporco, igiene e pulito ovunque. In piena sicurezza. Eppure, spesso, in parte sono composto da sostanze chimiche dannose: alcune di esse, non solo sono realizzate a partire dalla raffinazione del petrolio e inquinano in fase di produzione e smaltimento; possono anche risultare irritanti, sulla pelle o per le vie respiratorie. Basta leggere gli inequivocabili simboli di pericolo rappresentati sull’etichetta. Come decifrarli? Ecco un piccolo vademecum.

Come identificare le sostanze chimiche dannose

La sfera esplosiva

Fiamma semplice

La sfera infuocata

Gas sotto pressione

Provette

Teschio e tibie

Punto esclamativo

Uomo lacerato

Pesce morto

Come evitare questi rischi?