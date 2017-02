Idrocolonterapia, una risposta a tanti disturbi

L'idrocolonterapia ci può aiutare nelle tante fasi del nostro processo di purificazione. Infatti se il ricorso ad enteroclismi è abbastanza limitato, è diffusissimo l'abuso di lassativi. Una strana mentalità, quella occidentale, che continua a prediligere i trattamenti farmacologici a scapito di quelli naturali. Eppure, i lassativi non riescono a pulirci in modo adeguato, persino quando ci sentiamo letteralmente "svuotati". Lungo le pareti intestinali si forma uno strato sempre più duro e vischioso, che rende difficile l'assorbimento delle sostanze nutrienti da parte della mucosa, fino a provocare possibili carenze nutrizionali. Al tempo stesso, la flora batterica sana, indispensabile per una buona funzionalità intestinale, ha vita dura mentre prolifera quella patogena. C'è da stupirsi che molti medici ritengono che la nostra salute comincia nella parte terminale dell'apparato digestivo?

Cos'è l'idrocolonterapia

Quando ricorrere all'idrocolonterapia