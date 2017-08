Idrogeno, chiavi in mano

Siamo forse davanti a una tappa storica nell'evoluzione del settore automobilistico e nello sviluppo della tecnologia del trasporto futuro: Honda Motor Co. America ha annunciato il 30 giugno scorso la prima consegna al mondo (con una forma particolare di leasing) ad un cliente privato della sua FCX, l'avanzata vettura Honda a idrogeno. Jon e Sandy Spallino di Redondo Beach, in California, diventano ufficialmente il primo nucleo familiare ad utilizzare la tecnologia a celle combustibili per i propri spostamenti. Ad oggi, con questa consegna, Honda diventa l'unico costruttore automobilistico ad avere certificato le proprie vetture a fuel cell per l'uso regolare e quotidiano ed è ora anche la prima casa automobilistica in grado di offrire la tecnologia ad idrogeno ad un cliente privato. Nel percorso di utilizzo della tecnologia a celle combustibili, il leasing fatto alla famiglia Spallino, che durerà due anni, sarà il primo di numerose vetture FCX da consegnare a clienti privati nei prossimi anni. Ma non basta, la casa giapponese ha anche una flotta di 13 vetture FCX in uso a sei municipalità negli Stati Uniti e 5 vetture in uso in Giappone. La FCX è la prima ed unica vettura ad aver ottenuto la certificazione dell'EPA (Agenzia di Protezione Ambientale americana) e della California Air Resources Board (CARB) per l'uso quotidiano. La FCX ha ottenuto, sempre dal CARB, la certificazione di veicolo a zero emissioni, (Zero Emission Vehicle) ed è l'unica vettura a celle combustibili a rientrare nella guida EPA Fuel Economy Guide del 2003 e 2004. La FCX ha un'autonomia fino a 160 miglia di percorrenza e può ospitare comodamente quattro adulti, il che la rende simile nelle prestazioni a tante delle auto che adesso utilizziamo per i nostri spostamenti quotidiani. La FCX del 2005 è dotata di celle a combustibili sviluppate autonomamente da Honda, in grado di avviarsi e funzionare a temperature molto basse fino a -20°C ma anche di rimanere operativa alle alte temperature, sino a 95°C. Insomma il futuro è iniziato e LifeGate è sulle sue orme. Alessandro Marchetti Tricamo