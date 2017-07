Idrogeno per auto, in Giappone

Usare l'energia del sole per produrre carburante per auto. L'idrogeno come fonte alternativa per la mobilità a basse concentrazioni di carbonio. Era questa la sfida che han dovuto affrontare per anni ricercatori e case automobilistiche. Era. Perché da oggi, grazie al programma di test per veicoli elettrici per la mobilità personale, a cui stanno attualmente collaborando Honda, Iwatani e la Prefettura di Saitama in Giappone, produrre idrogeno da fonti rinnovabili è realtà.

Rendering della stazione di ricarica.