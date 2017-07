Iggy Pop, paladino degli animali per Peta

L’organizzazione non profit a sostegno dei diritti degli animali Peta ha da poco diffuso un video che vede la collaborazione inedita fra l’iguana del rock Iggy Pop e il cantautore australiano Nick Cave. Entrambi in maniera differente hanno prestato la loro immagine e la loro arte e sono scesi in campo in difesa degli animali in un video animato che vede protagonista Iggy Pop nelle vesti di un supereroe che aiuta in maniera creativa animali in situazioni difficili.

The rabbit hides beneath the ground For he is defenceless without you