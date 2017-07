Igiene alimentare in viaggio

Quando le condizioni igieniche sono insoddisfacenti, gli alimenti e l'acqua possono essere contaminati da batteri e microrganismi, che introdotti con cibi e bevande causano un disturbo molto frequente tra i viaggiatori: una infezione intestinale che nella grande maggioranza dei casi è a decorso benigno e si risolve nell'arco di pochi giorni. La diarrea è un processo difensivo messo in atto dall'organismo per eliminare i microrganismi patogeni. È bene fare molta attenzione a ciò che si ingerisce, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni tropicali. Meglio evitare di bere acqua di rubinetto o comunque sfusa. Se si ordina una bibita assicurarsi che non sia allungata e che non contenga ghiaccio. Consumare solo bevande imbottigliate o in lattina, accertandosi che non siano state precedentemente manomesse: è possibile, ad esempio, rimuovere il tappo delle bottiglie di plastica, anche senza rompere il sigillo, così come è facile togliere il tappo a corona delle bottiglie di vetro per poi rimetterlo a posto. Per maggiore sicurezza far bollire l'acqua per almeno 10 minuti, meglio se in pentola a pressione. Tra i cibi più a rischio spiccano i dolci a base di crema, i gelati non confezionati, i latticini (latte, panna, burro, formaggi freschi), i cibi a base di uova (maionese, salse, creme e così via). Tutti i cibi crudi, sia vegetali che animali, andrebbero evitati, con l'unica eccezione della frutta che può essere sbucciata, come arance, pompelmi, mele, banane; la frutta da sbucciare va comunque lavata, aggiungendo all'acqua un disinfettante a base di cloro, e lo stesso bisognerebbe fare con qualunque verdura. Tutti gli alimenti di origine animale devono essere ben cotti e vanno consumati ancora caldi; se lasciati a temperatura ambiente potrebbero essere contaminati da insetti o da altri animali portatori di microrganismi patogeni. Lo stesso vale per qualunque alimento cotto. Se ad onta di ogni precauzione la "vendetta di Montezuma" dovesse farsi sentire, si può mettere un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata in un bicchiere d'acqua,(sicura), mescolare per circa un minuto e bere tutto d'un fiato. Dovrebbe eliminare i sintomi nell'arco di poche ore. Per risolvere del tutto il problema si può prendere l'argilla due volte al giorno per due giorni, poi una volta al giorno per una settimana. Agisce come una sorta di "spugna" minerale, come antisettico e antitossico dell'apparato digerente e aiuta a reintegrare i sali minerali persi. Non dimenticate mai di portarne con voi un sacchettino. Altro rimedio efficace, l'acqua di riso superiore per efficacia a qualsiasi farmaco e riconosciuta dall'OMS come rimedio elettivo per la diarrea infantile nei paesi in via di sviluppo. Bollire per mezz'ora 30-40 gr di riso in 1 litro d'acqua, filtrare e sorseggiare a più riprese durante il giorno il liquido ottenuto. In questo modo, le scariche diminuiscono e l'organimo reintegra i liquidi e i sali minerali perduti. Francesca Marotta