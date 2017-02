Igiene orale: ricette e rimedi naturali fai date

Una corretta igiene orale è spesso la migliore prevenzione: pulire i denti dopo ogni pasto, usare una volta al giorno il filo interdentale e sciacquate la bocca con un collutorio fatto in casa, sono abitudini da non dimenticare. La natura ci viene in aiuto.

Dentifricio in polvere alla salvia

2 cucchiai di bicarbonato

2 cucchiai di foglie di salvia essiccate

1/2 cucchiaini di argilla verde ventilata

4 gocce di olio essenziale di menta

5-6 chiodi di garofano

Colluttorio naturale per rinfrescare l'alito

Rimedi naturali per il mal di denti

Rimedi naturali per le gengive arrossate e i sanguinanti

A cura di Sonia Tarantola

Tratto dal libro: Giulia Penazzi, Cosmetici naturali faidate, Tecniche Nuove