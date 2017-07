Ike and Tina Turner – Sing Great Rock and Pop Classics

Sing Great Rock and Pop Classics Dopo il ritiro dalle scene di Tina e la scomparsa di Ike cominciano a essere numerose le raccolte che ripropongono i tempi d'oro del loro sodalizio. Tra tanta banalità, a volte si presenta la ghiotta possibilità di trovare incisioni difficili da reperire e di avere anche a che fare con registrazioni di ottima qualità. È il caso di Sing Great Rock & Pop Classics che oltre alle sempre piacevoli cover beatlesiane di Come Together, Get Back, Something, all'immarcescibile Proud Mary (questa volta in versione inedita) e ad altri classici come I Can't Stop Lovin' You, Living In The City, Stormy Weather e Stand By Me, dà la possibilità di accedere a un repertorio più pop, reso alla grande secondo i loro canoni di schietto rhythm & blues. La voce di Tina è come al solito grande, capace di virare dal pathos più struggente alla carica più compulsiva e scatenata, mentre Ike, dal canto suo, mostra tutta la sua abilità di arrangiatore e i suoi rari interventi vocali in contraltare a Tina sono di una classe estrema. Ci sapeva fare il vecchio Ike e se si può discutere come persona, non ci sono dubbi che sul piano professionale abbia enormemente contribuito a codificare uno stile che rimarrà nella storia della musica nera più schietta. Anima e sudore si mescolano a ritmo e teatralità irraggiungibili. Brani come Help Me Make It Through The Night, Louie Louie, Philadelphia Freedom, You're My Sunshine assurgono a grande dignità, come forse mai è successo prima, e questo un senso deve pure avercelo. Roberto Caselli