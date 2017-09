All’Ikea si mangia bio

Partita con il "menù bimbi", ora la ristorazione Ikea si allarga al bio, controllata dall'Istituto Certificazione Etica e Ambientale. E proprio il 16 aprile, in tutte le sedi Ikea italiane, si terrà una giornata "Ikea-Icea" di promozione del biologico e lancio della ristorazione bio - certificata appunto dall'Istituto Certificazione Etica e Ambientale - nelle sedi italiane della multinazionale svedese. Da quella data in poi, l'intera offerta alimentare si allargherà fino a comprendere ristoranti e bar: tutto il fresco sarà certificato da Icea, che con 12mila aziende italiane certificate, si pone tra i maggiori enti di controllo bio in Europa. "L'obiettivo primario della nostra presenza - spiega il presidente Icea Nino Paparella - è spiegare ai consumatori non solo i valori alla base del biologico, ma soprattutto l'affidabilità dei controlli e la sicurezza dei prodotti certificati, anche nella ristorazione, superando diffidenze e pregiudizi che ancor oggi caratterizzano il settore per la scarsa conoscenza di questi temi". Nell'area food delle sedi Ikea saranno visibili infopoint con personale dei due partner, che offriranno assaggi di prodotti bio italiani e svedesi, diffondendo volantini e brochure sul tema. Con un omaggio per i bambini, che riceveranno un album da colorare con la storia di un contadino bio. Nel pomeriggio il momento clou, con degustazioni guidate e la presentazione di un video e di materiali illustrativi sui motivi della scelta bio di Ikea e sul significato in generale dei prodotti controllati e certificati. In occasione dell'iniziativa, tutte le segreterie dei 17 uffici regionali Icea si trasferiranno per un giorno nelle più vicine sedi del colosso dell'arredo: Ancona; Bari; Bologna; Brescia; Firenze; Genova; Milano Carugate; Milano Corsico; Napoli; Padova; Parma; Rimini; Roma Nord; Roma Sud; Salerno Baronissi; Torino Collegno; Villesse (Go). Icea inoltre ha messo a disposizione di tutti gli utenti del web un nuovo strumento di controllo dei prodotti bio. Grazie ad Iceacheck, sarà infatti possibile, con un semplice click, verificare se gli 'ingredienti' dei prodotti alimentari e cosmetici siano realmente ecologici. Basta scaricare il programma realizzato dall'Istituto, registrarsi ed inserire infine i componenti del prodotto da testare. Et voilà: premendo un tasto si saprà se rientrano nell'elenco delle sostanze consentite dalla certificazione biologica.