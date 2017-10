Ikea punta al 100% di energia rinnovabile

Cosa fanno le catene internazionale per essere più sostenibili? Quali sono le azioni da intraprendere per ridurre le emissioni? E cosa fare per migliorare il ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione, passando dal trasporto e arrivando fino alla vendita? A queste ed altre domande cerca di dare una risposta il Quinto Report Ambientale pubblicato pochi giorni fa da Ikea Italia. "Da parte nostra vediamo la sostenibilità come un elemento chiave del nostro successo commerciale - afferma Roberto Monti, amministratore delegato di Ikea Italia - e proprio il consumatore sta dimostrando una maggiore consapevolezza per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente; il nostro impegno sta proprio nel coinvolgere ancora di più il cliente nelle proprie scelte". Produrre mobili, sfruttando risorse quali acqua e legno, distribuirli in tutto il mondo, utilizzando trasporti e imballaggi, venderli in centinaia di punti vendita, significa comunque avere un certo impatto sull'ambiente. "Per noi è fondamentale avere materiale per produrre i nostri mobili - continua Monti - studiando sin dall'inizio che tipo di legno utilizzare, come assicurare un riciclo pieno, e come produrli in modo che abbiano un minor impatto possibile". Parlando di emissioni di CO2, l'attenzione si sposta indubbiamente su due fronti ben distinti: trasporti ed energia. "Il nostro obiettivo è diventare neutrali per quanto riguarda le emissioni - dichiara Monti - e per fare questo abbiamo, ad esempio, aumentato la mole di beni che vengono prodotti vicino ai punti vendita". A pensarci bene, l'intuizione di vendere mobili smontati, è stata brillante. Meno spazio occupato e meno 'aria' da trasportare: in questo modo si ottimizza la logistica; più prodotti si spostano, consumando meno. Ciò che colpisce è l'obiettivo dichiarato di arrivare al 100% di energia acquistata e prodotta da fonti rinnovabili: "Con l'iniziativa 'IKEA Goes Renewable', da una parte cerchiamo di ridurre del 25% i consumi, dall'altra puntiamo ad aumentare quella prodotta da fonti rinnovabili". Ad esempio il nuovo punto vendita di San Giuliano Milanese sarà in grado di produrre il 90% del fabbisogno di energia in loco, utilizzando un impianto di geoscambio per la parte termica e refrigerante, e un impianto fotovoltaico per la parte elettrica. Ascolta l'intervista