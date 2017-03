Il 25 marzo spegni le luci e celebra l’Earth Hour

Domenica 25 marzo alle ore 20,30 si spengono le luci per celebrare Earth Hour (Ora della Terra), la mobilitazione globale lanciata dieci anni fa dal Wwf che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

Dieci anni di Earth Hour

Chi spegne le luci