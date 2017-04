Il 30 aprile è la Giornata mondiale del jazz

Dal novembre 2011, il 30 aprile è ufficialmente il #jazzday: la Giornata mondiale del jazz istituita dall’Unesco per celebrare un genere musicale che, forse più di altri, ha avuto un ruolo fondamentale nell’unione dei popoli. Nato da un mix di culture diverse, figlio dell’immigrazione, sinonimo di contaminazione per eccellenza e, talvolta, inconsapevole forza motrice che ha contribuito alla fine della segregazione razziale, il jazz si è espanso a macchia d’olio da centri nevralgici situati in svariati parti del mondo - dall’Africa agli Stati Uniti, dai Caraibi all’Europa - insinuandosi in qualsiasi piega sociale. Oggi è apprezzato, suonato, ascoltato ovunque da persone appartenenti a diverse classi sociali, portatore per antonomasia di quei valori di uguaglianza associabili a tutta la musica.

I was playing a concert date in a Miami auditorium. I walked on stage and there I saw something I’d never seen. I saw thousands of people, colored and white, on the main floor. Not segregated in one row of whites and another row of negroes. Just all together — naturally. I thought I was in the wrong state. When you see things like that, you know you’re going forward. (Tratto da una lettera scritta nel 1941 da Louis Armstrong al critico jazz Leonard Feather, Wall Street Journal)

Immagine di copertina: Aretha Franklin sul palco dell'International Jazz Day 2016 alla Casa Bianca. Foto by Steve Mundinger.