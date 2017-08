Il biologico aiuta il Sud del mondo

E' uscito un dossier firmato dall'Institute of Science in Society (Lim Li Ching): sono raccolti e analizzati i dati provenienti dalle coltivazioni dedicate al biologico nei paesi del Sud del Mondo. Alcune conclusioni: non è vero che i campi coltivati in modo bio dannno raccolti inferiori, specialmente nelle regioni più povere. I casi documentati, dal Senegal al Brasile, mostrano che i raccolti sono più buoni e che, soprattutto, la qualità dei suoli dei terreni bio sono sempre migliori. Seguiranno approfondimenti.